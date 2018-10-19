Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum