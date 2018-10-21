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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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