HABER

Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 20:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, yol kenarındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, yol kenarındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten bir miktar patlayıcı çıktığı öğrenilirken Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Akabe mevkisinden akşam saatlerinde geçen sürücüler yol kenarına bırakılan paketi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman paketi yerleştirdiği fünye ile patlatarak imha etti. Yapılan incelemede pakette bir miktar patlayıcı madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin Suriye uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaKütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Sebze yetiştirdiği garaj çatısından aşağı düşen yaşlı adam yaralandıSebze yetiştirdiği garaj çatısından aşağı düşen yaşlı adam yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.