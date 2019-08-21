Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, yol kenarındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten bir miktar patlayıcı çıktığı öğrenilirken Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Akabe mevkisinden akşam saatlerinde geçen sürücüler yol kenarına bırakılan paketi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman paketi yerleştirdiği fünye ile patlatarak imha etti. Yapılan incelemede pakette bir miktar patlayıcı madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin Suriye uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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