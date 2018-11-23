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Şanlıurfa'da gasp şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da gasp şüphelileri tutuklandı

Şanlıurfa'da 5 kişiyi gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde meydana gelen 4 ayrı gasp olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, gasp olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri H.Y, S.K, F.A ve İ.U'yu eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada olaylarda kullanılan kurusıkı tabanca ile bir vatandaşa ait cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

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gasp gözaltı Şanlıurfa tutuklama yağma

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