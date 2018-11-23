Şanlıurfa’da, gasp şüphelisi 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, vatandaşların cep telefonlarını tabanca ve bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Kentte, bazı kişilerin bıçak zoruyla cep telefonlarının gasbedildiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.Y., S.K, F.A. ve İ.U. olduğunu saptadı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

​Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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