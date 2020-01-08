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  4. Şanlıurfa'da gazeteciler Barış Pınarı Harekatı fotoğraflarını sergiledi

Şanlıurfa'da gazeteciler Barış Pınarı Harekatı fotoğraflarını sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA?da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerin düzenlediği fotoğraf sergisinde Barış Pınarı Harakatı fotoğrafları damgayı vurdu.

ŞANLIURFA?da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerin düzenlediği fotoğraf sergisinde Barış Pınarı Harakatı fotoğrafları damgayı vurdu.
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilerin çektikleri fotoğrafların yer aldığı sergi Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen törenle ziyaretcilere açıldı. Fotoğraf sergisinin açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Demirören Haber Ajansı (DHA) Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş ve cemiyet yetkilileri gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler sergiyi gezerek, DHA Muhabiri Ali Leylak?ın Suriye?deki göç fotoğrafları hakkında bilgi aldı.
Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın hem Çalışanlar Gazeteciler Günü ile hem de İdareciler Günü olarak kutlandığını, bunun da anlamlı olduğunu söyledi.
Gazetecilerin çok zor şartlarda mesleklerini icra ettiğini belirten Erin, "Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilginin doğru, objektif bir şekilde vatandaşa aktarılmasında gece gündüz demeden çalışan gazeteciler var. Televizyonlarda, yerel gazetelerde çalışan, emek sarf eden doğru bilgiyi aktarmaya çalışan, bu camianın değerli mensuplarının iki gün sonra kutlanacak gazeteciler gününü şimdiden kutluyorum" diye konuştu.
İnceledikleri fotoğraflarda gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti devletine çok düşkün olduğunu ve Barış Pınarı Harekatı temasından bir çok kare olduğunu aktaran Vali Erin, şunları söyledi;
?Ağırlıklı tema olarak Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili fotoğraflar gördük, bir tane Şanlıurfasporla ilgili gördük. Tabi hepsi anlamlı aslında Şanlıurfalı olarak problemlerin sorunların objektife kâğıda, fotoğrafa yansımış. Harran ovasından, Şanlıurfaspor?a, Şanlıurfaspor?dan Barış Pınarı Harekâtına. Siverek?ten, Ceylanpınar?a, Akçakale?den ilimize sunulan birçok fotoğraflar var. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum.ö
Kentteki gazetecilerin objektifine yansıyan 56 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık olacağını kaydeden Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Tahir Gülebak da cemiyet olarak basın mensuplarına yönelik güzel çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

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