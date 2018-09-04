HABER

Şanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Şanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğrayan ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Hüseyin Yıldırım bıçaklandı, yaşanan arbede sırasında ise Neslihan Çemen bileğinden yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi 6187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat Ataş yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Yıldırım, paramedik Neslihan Cemen’in bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen ve adı öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Yıldırım bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Çemen ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklama olayının haberini alan çok sayıda sağlık görevlisi de hastaneye akın etti. Canlarını zor kurtaran sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladıŞanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladıŞanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladıŞanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladı

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Ayvalık'ta batan tekneden kurtarılan FETÖ'cüler tutuklandıAyvalık'ta batan tekneden kurtarılan FETÖ'cüler tutuklandı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandıKatil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.