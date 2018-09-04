HABER

Şanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğrayan ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Hüseyin Yıldırım bıçaklandı, yaşanan arbede sırasında ise Neslihan Çemen bileğinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi 6187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat Ataş yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Yıldırım, paramedik Neslihan Cemen’in bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen ve adı öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Yıldırım bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Çemen ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklama olayının haberini alan çok sayıda sağlık görevlisi de hastaneye akın etti. Canlarını zor kurtaran sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERKilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!Kilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!
Torbalı'daki antik kent Metropolis'te yeni kazı dönemi başladıTorbalı'daki antik kent Metropolis'te yeni kazı dönemi başladı
Peynir bidonunda metamfetaminPeynir bidonunda metamfetamin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.