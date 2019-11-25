HABER

Şanlıurfa'da genç kızı yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da genç kızı yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, bir genç kızı üzerine benzin döküp ateşe vererek yaraladığı öne sürülen kişi yakalanıp tutuklandı.

İddiaya göre, geçen hafta Haleplibahçe Mahallesi'nde 16 yaşındaki Çiğdem Ç'nin üzerine benzin döküp ateşe veren Ahmet M. (22) olay yerinden kaçtı.

Olay nedeniyle yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanık oluşan Çiğdem Ç. sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, tedavisinin devamı amacıyla ailesiyle beraber ikamet ettikleri Antalya'ya gitti.

Olayla ilgili araştırma yürüten polis ekipleri, şüpheli Ahmet M'yi saklandığı adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada, Ahmet M'nin, telefonunu gasbettiği genç kızın kendisini polise ihbar ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis
Bankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktıBankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de korkunç olay!

Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı bir kişinin ölümüne neden oldu

Tekirdağ'da şoke eden ölüm! 'Bu hastalığın kesin kanıtlanmış bir tedavisi yok'

Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

Vahşet! Şikayetçi olan arkadaşını benzin döküp yaktı

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.