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Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

Akşam yemeğinden sonra fenalaşan 6 çocuk hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 6 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söylemez Mahallesi'nde yaşayan kuzenler Cebrail (7), Seyit Ahmet (6), Yakup (4), Yüksel (5), Elif (7) ve Gülbahar İşlak (5) akşam yemeğinin ardından fenalaştı.

Kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle olan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çocuk gıda zehirlenmesi Siverek Şanlıurfa

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