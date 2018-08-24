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Şanlıurfa'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da tarihi Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarihi Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dağeteği Mahallesi'ndeki Göbeklitepe çevresinde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir ve Orman Müdürlüğü'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda çam ağacının alevler içerisinde kaldığı yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, Orman İşletme, belediye ve vatandaşlarla birlikte yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

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