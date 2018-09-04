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Şanlıurfa'da Göbeklitepe otobüs seferleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

UNESCO kalıcı listesine giren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na toplu ulaşım seferleri, yarından itibaren hizmete giriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve 2 ay önce Dünya Kültür Mirası (UNESCO) listesine giren Göbeklitepe'ye otobüs seferleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente 18 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe'ye gidecek 100 numaralı otobüs hattı, yarından itibaren hizmete girecek.

Her gün saat 10.00-18.00 arasında yapılacak iki sefer ile ulaşım hizmeti sağlanacak.

Sabah saat 10.00'da kent merkezindeki Abide durağından yola çıkacak otobüs, saat 12.00'de de Göbeklitepe'den hareket edecek.

İkinci seferi yapacak otobüs ise saat 16.00'da yine Abide durağından hareket edecek ve saat 18.00'de Göbeklitepe'den kent merkezine dönüş yapacak.

Bilet ücretleri tam 5, öğretmen 4 ve öğrenci 3 lira olarak belirlendi.

- Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 2 ay yönce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.

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göbeklitepe Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulaşım

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