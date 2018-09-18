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Şanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, başta sağlık olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için adres kaydı yaptırıp kimlik çıkartmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, başta sağlık olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için adres kaydı yaptırıp kimlik çıkartmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü'nde verilen biyometrik kimlik kartı dağıtım devam ediyor. Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanmak isteyen Suriyeliler, günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkez önünde yeni doğan çocuklarına kimlik çıkartmak için sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruk oluşturuyor.
Çocuklarıyla birlikte saatlerce beton kaldırıma oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen Suriyeliler, bilgisayar sistemi ve elektriklerin kesik olduğu gerekçesiyle zaman zaman evlerine gönderilmelerine de tepki gösteriyor. Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki yoğunluk nedeniyle trafik ve yaya akışında da aksamalar yaşandığı gözlemlendi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğuŞanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğuŞanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğuŞanlıurfa'da Göç İdaresi önünde Suriyeli yoğunluğu

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