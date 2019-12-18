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Şanlıurfa'da 'Göçmenler Günü' Etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Göçmenler Günü Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uluslararası Göçmenler Günü Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Etkinlikte, aralarında Suriye, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin sivil toplum kuruluşları, hazırladıkları resim ve el işi ürünleri sergisi açıldı. Etkinlikte söz alan Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ile Şanlıurfa'nın daha çok uluslararası anlamda gündeme geldiğini vurgulayan Çetinkaya, Şanlıurfa olarak Türkiye'de en çok Suriyeli misafire ev sahipliği yapan illerden bir tanesiyiz. Birçok Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Onların sosyal, ekonomik ve diğer tüm insani haklardan yararlanması için elimizden gelen tüm özveriyi sergiliyoruz dedi.
Yapılan konuşmaların ardından göçmenlere yönelik sunum gerçekleştirildi.

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