HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da gözaltına alınan 21 kişi adliyede

Şanlıurfa’da gözaltına alınan 21 kişi adliyede

11.03.2021 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan Bayramı ne zaman?
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Son Dakika: Lavrov duyurdu! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Lavrov duyurdu! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Devlet Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

Sinop'ta çok önemli keşif! 200 yıllık mezardan çıkardılar

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Ramazan Bayramı ne zaman?

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Sosyal medyada gördüğü ilanla hayatı kabusa döndü

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.