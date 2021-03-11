Şanlıurfa’da gözaltına alınan 21 kişi adliyede

Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

