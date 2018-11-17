HABER

Şanlıurfa'da gözaltına alınan muhtar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Karkutlu Mahallesi Muhtarı Ethem P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ve örgütün dağ kadrosunda bulunan oğlu M. P. aracılığıyla irtibat sağladığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamanlanmasının ardından sağlık kontrolünün geçirilen Ethem P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ''terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'' suçundan tutuklandı.

Muhtar Ethem P, dün jandarma tarafından terör örgütü ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldıMuş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birecik'te Terörden Gözaltına Alınan Mahalle Muhtarı Tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.