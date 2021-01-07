Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 300 cep telefonuna el konuldu

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı mal getirdiği tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede 300 cep telefonu, 600 telefon bataryası ile bin195 dolar ve 2 bin 370 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

