Şanlıurfa'da güneşli hava

Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış ve soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da adeta bahar havası yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ne adeta akın etti.

Yerleşkeyi ziyaret edenler park ve bahçelerde vakit geçirerek güzel havanın keyfini yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler balıklara yem atıp, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandalla dolaştı. Hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, buradaki dini mekanlara giderek dua etti.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya ailesiyle gezmeye gelen Onur Şen, AA muhabirine, tarihi Balıklıgöl'ü görme imkanı bulduğunu belirterek, "Şanlıurfa'yı ilk kez görüyorum ve çok beğendim. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilerek ziyaretimizi yapıyoruz. Dönüşte yakınlarıma buraya anlatacağım." dedi.

Halef Felhan da soğuk hava nedeniyle uzun bir süredir dışarı çıkamadığını dile getirerek, "Bugün hava güneşli ve sıcak, bu nedenle hemen dışarı çıktım. Güzel ve güneşli havayı arkadaşımla değerlendiriyoruz." diye konuştu.

