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Şanlıurfa’da güpegündüz hırsızlık anları kamerada

01.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da lüks villada son 24 saate yaşanan 2 hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da lüks villada son 24 saate yaşanan 2 hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi’nde yaşandı. İş adamı Abdülkadir Badıllı’ya ait villada son 24 saat içinde yaşanan iki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk hırsızlık olayında kimliği henüz belirlenemeyen 2 hırsız, villanın yaklaşık üç metrelik duvarından bahçeye atladı. Bir süre içerde gezinen hırsızlar, daha sonra bahçede bulunan briket ile camı kırarak içeri girdi. Bir adet cep telefonu ve bazı değerli eşyaları çalan hırsızlar daha sonra uzaklaştı.
24 saat dolmadan ikinci hırsızlık olayı yaşandı. Bu kez sabah saatlerinde eve gelen başka bir hırsız, elini kolunu sallayarak içeri girdiği görüldü. Hırsız, yanında getirdiği 2 adet büyük boy siyah poşete değerli eşyaları doldurarak uzaklaştı. Villa sahibi Abdülkadir Badıllı, evine geldiğinde hırsızlık olayını fark ettiğini belirterek, durumu polise bildirdi.
Çalınan cep telefonu ve değerli araç gereçlerle birlikte yaklaşık 10 bin liralık zarara uğradığını ifade eden Badıllı, güvenlik güçlerinden hırsızların bulunmasını ve bölgede güvenliğin artırılmasını istedi. Badıllı, “Dün saat 13.30 sıralarında villamızda bir hırsızlık olayı oldu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden atlayarak içeri giriyorlar. Burada briketle kapının camını kırıp içerden hırsızlık yapıyorlar. Arkadaşıma ait cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli araç gereçleri çalmışlar. Bu hırsızlık olayı yetmezmiş gibi arada bir 24 saat geçmeden ikinci bir hırsızlık olayı daha oluyor. Saba saat 08.30 sıralarında kimliği belirsiz başka kişiler gelip yine bazı araç gereçleri çalarak uzaklaşıyorlar. Buradan emniyet yetkililerimize sesleniyorum. Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesinde güvenliğin biraz daha artırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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