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Şanlıurfa'da güvercin alışverişi kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk öldü.

İddiaya göre, Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriye uyruklu Abdürrahim Mustafa (16) ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçakla yaralanan Mustafa, ambulansla kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince barınma merkezinde saklandığı konteynerde yakaladı.

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bıçaklı kavga güvercin Harran ölü Şanlıurfa

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