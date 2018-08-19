HABER

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çakmak (41) yönetimindeki 80 FP 301 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Camia (39), çocukları Akil (11), Muhammed (2) ve Asel Çakmak (8) yaralandı.

Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza yapan ailenin bayram tatilini geçirmek amacıyla Osmaniye'den Bitlis'teki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)
Erdek'te çöplük yangınıErdek'te çöplük yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç trafik kazası yaralılar

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.