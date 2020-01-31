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  4. Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Şahin idaresindeki 34 AJ 7012 plakalı araç, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale eden polisin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan sürücü Şahin ile araçta bulunan Fikriye Aydın, Herdem ve Altun Arslan, ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Kaza Siverek Şanlıurfa

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