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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Demir'e (66) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Demir, refüje düştü.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hanım Demir Kaza öldü Şanlıurfa

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