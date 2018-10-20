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Şanlıurfa'da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Tarih ve inanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi mekanlarında yoğunluk oluşturdu

Tarih ve inanç turizminin önemli kentlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu yoğunluk yaşanıyor.

Ülkede hava sıcaklıkları hissedilir düzeyde düşmesine rağmen termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da, açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu tatilini değerlendirerek kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi.

Özellikle il dışından gelen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar ise tarihi mekanlarda çay içerken bazıları da Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezinti yaptı.

Arkadaşlarıyla İstanbu'dan kenti gezmeye gelen Hacı Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 arkadaşıyla ilk kez geldikleri Şanlıurfa'ya geldiklerini ve tarihi kenti çok beğendiklerini söyledi.

Özellikle Balıklıgöl ve tarihi yerleri gezdiklerini anlatan Kurtuluş, geziden büyük bir keyif aldıklarını dile getirerek "Şanlıurfa'yı çok sevdik, inşallah tekrar geleceğiz. İnsanları çok iyi, yemekleri harika, buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Şanlıurfa Vatandaşlar yoğunluk

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