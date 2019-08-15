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Şanlıurfa'da havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 03:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 4 kişi, çevrede korku ve endişe yarattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 4 kişi, çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis kısa süreli kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi yakaladı.

Olay akşam saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'sinin elinde av tüfeği bulunan 4 kişi, sokak aralarında havaya ateş açarak çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatarak mahalleyi ablukaya aldı. Bazı sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan özel harekat polisleri şüphelilerin yerlerini belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi bir binanın bodrum katında yakaladı. Polis yaptığı aramada havaya ateş edildiği belirlenen bir av tüfeğini de ele geçirdi. Şüpheliler hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay sonrası av tüfeği ile kaçtığı belirtilen 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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