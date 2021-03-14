Şanlıurfa’da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kumçeşme Mahallesi yakınlarında amca çocukları arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 1’i kadın 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için hastanede ve kırsal mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

