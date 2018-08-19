Şanlıurfa'da hayvan pazarında yer kavgası: 12 yaralı

Şanlıurfa'da canlı hayvan pazarında satıcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesindeki canlı hayvan pazarında satıcı iki grup arasında satış yeri belirlenmesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 kişi, taş, sopa ve kesici aletlerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavganın ardından jandarma ekipleri, hayvan pazarı ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

