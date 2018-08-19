HABER

Şanlıurfa'da hayvan pazarında yer kavgası: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hayvan pazarında yer kavgası: 12 yaralı

Şanlıurfa'da canlı hayvan pazarında satıcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesindeki canlı hayvan pazarında satıcı iki grup arasında satış yeri belirlenmesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 kişi, taş, sopa ve kesici aletlerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavganın ardından jandarma ekipleri, hayvan pazarı ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Kaybettiği altınlarını ilanla arıyorKaybettiği altınlarını ilanla arıyor
Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmediDeney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga taşlı sopalı kavga Yer Tartışması

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.