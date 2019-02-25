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Şanlıurfa’da HDP Adayları SP Lehine Çekildi

25.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

HDP’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hidayet Enmek ile üç merkez ilçe adayı, Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildi

Şanlıurfa’da HDP Adayları SP Lehine Çekildi

HDP’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hidayet Enmek ile üç merkez ilçe adayı, Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin, İl Seçim Kurulu’na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Strateji değişikliğine gittiklerini belirten Enmek, Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını söyledi.Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceklerini açıklayan Enmek, "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz” dedi.

Enmek ile birlikte Karaköprü Belediye Başkan Adayı Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Bendaş da çekildi.

Basın toplantısına katılan Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP İl Başkanı Halil Akbaş, daralan siyasetin önünü açmak istediklerini söyledi.Cevheri için kendi adaylarıymış gibi kampanya yapacaklarını söyleyen Akbaş, “Anti demokratik yasalarla yönetilen bir ülke var. İç ve dış politikada izlenen yanlış yol, bütünen siyaseti tıkamıştır. Biz bunu aşmak, toplumsal barışın sağlanması, halkın ihtiyaçlarına cevap olmak, demokrasinin önünü açmak için, Şanlıurfa Adayı Sabahattin Cevheri lehine çekiliyoruz. Biz onun siyaseten kirlenmediğini, Urfa’ya hizmeti olacağını, katkısı olacağını, birlikte yürüyebileceğimizi düşündüğümüz için ön açıcı olarak, çekildik, onu destekleyeceğiz. Kampanyalarda da aktif olarak çalışacağız kendi adayımızmış gibi çalışacağız” diye konuştu.

2014 yılındaki yerel seçimlerde, dönemin Valisi Celalettin Güvenç’i aday gösteren AKP Yüzde 61 oy almıştı. Barış ve Demokrasi Partisi yüzde 30, Saadet ise Yüzde 2 almıştı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde ise AKP’nin içinde olduğu Cumhur İttifak’ı yüzde 62, SP’nin içinde olduğu Millet İttifakı yüzde 6, HDP ise yüzde 29 oranında oy almıştı.

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