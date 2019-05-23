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Şanlıurfa'da HDP ve DBP il başkanlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

Tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Şanlıurfa'da Halkların Demokrat Partisi (HDP) İl Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Başkanı Bekir Karageçili'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla yargılandığı davaya başlandı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanıklar Kızıldamar ile Karageçili katılmadı. Diğer sanıklar Hadle Oğur, Selvi Öztunç ve Mehmet Şükrü Turgut ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, partide yapılan bir etkinliğin suç olarak gösterilemeyeceğini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hadle Oğur, Selvi Öztunç ile Mehmet Şükrü Turgut'un tahliyesine, Kızıldamar ile Karageçili'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da, 6 Aralık 2018'de çevredeki vatandaşların, HDP il binasında terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmış, arasında Kızıldamar ve Kakageçili'nin de bulunduğu 5 sanık tutuklanmıştı.

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