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Şanlıurfa'da HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

HDP'nin Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan Adayları, Saadet Partisi adaylarını destekleme kararı aldı

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildi.

HDP'nin, İl Seçim Kuruluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti.

Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şunları kaydetti:

"Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.

Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.

Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığına Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığına Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığına da Essum Aslan'ı aday göstermişti.

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Aday geri çekme HDP Saadet Partisi Şanlıurfa

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