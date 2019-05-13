Şanlıurfa'da heyelan yol kapattı

Şanlıurfa'da Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Birecik-Halfeti yolu trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak parçaları dolayısıyla yol trafiğe kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Araçlarında ve çevrede bekleyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Alınan önlemlerin ardından Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
Aynı bölgede yaklaşık bir ay önce de heyelan olmuştu.
Öte yandan, kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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