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Şanlıurfa’da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 gözaltı

02.03.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da terör örgütü Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da terör örgütü Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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