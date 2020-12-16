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Şanlıurfa’da hortumlu işkence davasına devam edildi

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanığın yargılandığı davada, çocukların ifadeleri kan dondurdu.

Şanlıurfa’da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanığın yargılandığı davada, çocukların ifadeleri kan dondurdu. Şiddet gören çocuklar, babalarının hem kendilerine hem de annelerine soğuk su dökerek hortumla işkence yaptığını söyledi.
Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.Ç. ile devlet korumasına alınan 3 çocuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık R.Ç., psikolojisinin bozuk olduğuna yönelik ifadelerini tekrarlayarak pişman olduğunu belirtti.
Babalarından şiddet gördüklerini anlatan sanığın çocukları ifadelerinde, "Bizi canı sıkıldıkça dövüyordu. Annemizi banyoda soğuk suyla yıkayıp hortumla dövüyordu. İki aylık olan küçük kardeşimizi balkonda betonun üzerinde soğuk suda bekletip ona bile işkence ediyordu. Ayrıca babamız bazen eve gelen kız arkadaşının yanında da bizi ve annemizi dövüyordu” şeklinde beyanda bulundu. Çocukların avukatı da suçu delillerle tespit edilen sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen baba R.Ç.’nin akıl sağlığına ilişkin rapor isteyip, duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa’da 17 Eylül’de 4 çocuğundan 3’üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "Eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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