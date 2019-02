Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da iki kardeş arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce çıkan silahlı kavgada Mustafa Aydoğdu?nun ölümü ile iki akraba aile arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Haliliye ilçesine bağlı Çekçek Mahallesinde oturan iki kardeş arasında 6 yıl önce Mustafa ve Ahmet Aydoğdu arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra tarafların çocuklarının da katıldığı kavgaya dönüşen ve av tüfeklerinin de kullanıldığı olayda, Mustafa Aydoğdu vücuduna isabet eden saçmalardan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeş aileleri arasında 6 yıl süren husumetin son bulması için her iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri araya girdi. Yapılan görüşmelerin ardından barışmaya ikna olan Aydoğu aileleri için bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Barış yemeğine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve her iki aileye mensup çok sayıda kişi katıldı. Duaların okunduğu barışta her iki aile fertleri, birbirlerine sarılarak karşılıklı oturdukları masada barış yemeğini yedi. Barış yemeğinde söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, iki aile arasında barışın hayırla vesile olmasını dileyerek, Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır ve affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır, Allah'ın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile bu barışı ebedi sürdürmesidir. Bu barışa vesile olanlardan Allah razı olsun dedi.