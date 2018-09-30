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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde geçen yıl 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, gerçekleştirilen yemekle barıştırıldı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçen yıl Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beggara aşiretine mensup Kete ve Asyan aşiretine mensup Çakar aileleri arasında husumet başladı.

Husumetin sona erdirilmesi için Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, Viranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı’nın girişimleriyle aileler barışa ikna edildi.

Bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin mensupları birbirlerine sarıldı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, barışın sağlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Öncel de her iki ailenin ulvi bir davranış sergilediğini belirterek, bir daha benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbirler eşliğinde her iki ailenin mensupları barıştı.

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