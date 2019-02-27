Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.

Merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce, komşu Eken ile Altıntaş aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle husumet başladı.

Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve bölgenin kanaat önderleri de katıldı.

