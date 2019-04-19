Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler barıştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hilvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Aytar ile Kurulu aileleri arasında 5 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından husumet başladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve kanaat önderleri, aileleri ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti.

Bunun üzerine kırsaldaki Söylemez Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde aile bireyleri bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, birbirlerine sarılarak barıştı.

Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunan Milletvekili Gülpınar'a teşekkür etti.

