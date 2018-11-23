Şanlıurfa'da huzur operasyonu

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur operasyonu düzenledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak arayıp, kimlik kontrolü yaptı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları, parklar, okul çevreleri ve kafelerde arama yapan polis, vatandaşları da şüpheli durumlara karşı uyardı. 818 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, 10 okul servisine eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.

