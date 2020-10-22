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İtfaiyeye sürücü engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis otobüsü alev aldı.

Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis otobüsü alev aldı. İşçilerin ölümden döndüğü yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekipleri, diğer araçların yolu kapatması nedeniyle 20 metrelik yolu gidemedi.

Olay, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mustafa M. yönetimindeki 63 S 0659 plakalı servis otobüsü, içerisinde 15 işçi ile seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Otobüsü durduran sürücü, yol kenarına park etti. İşçiler, yanmaya başlayan otobüsten can havliyle inerek canlarını kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye aracı 20 metrelik yolu gidemedi
Yangın nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarı alıp bölgeye giden itfaiye ekipleri, diğer araçların yolu kapatması nedeniyle 20 metrelik yolu gidemedi. Araçların yolu açması sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin uzun çalışması sonucu söndürülen otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangının servis otobüsünün motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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