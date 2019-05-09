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Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iftar ve sahurda sofraların vazgeçilmezi olan hurma, Ramazan’ın gelmesiyle tezgahlarda yerini aldı.

Şanlıurfa’da iftar ve sahurda sofraların vazgeçilmezi olan hurma, Ramazan’ın gelmesiyle tezgahlarda yerini aldı. Hurmanın kilogram fiyatı ise 8 ile 70 lira arasında değişiyor.
Ramazan’ın gelmesiyle onlarca çeşit hurma tezgahlarda yerini aldı. Hurma sezonunun başladığını belirten esnaf Ahmet Küçük, “Ramazanın gelmesiyle hurma sezonumuz açılmıştır. İnsanlar iftarlarını hurmayla açıyor. Orucu hurmayla açmak sünnettir. Hurma fiyatlarımız 8 liradan başlayıp 70 liraya kadar çıkıyor. Hurmalarımız çeşitleri, İran hurması, Medine hurması, Kudüs hurması gibi hurma çeşitlerimiz mevcuttur. Hurma Ramazan ayının vazgeçilmezidir. Hurma fiyatlarımız geçmiş yıla göre artış olsa da vatandaşlar yine de hurmaya talep ediyorlar. Ramazan hemen hemen her sofrada yer alıyor. Şanlıurfa halkının her zaman hurmaya talebi vardır. Hac ve Umre aylarının da başlamasıyla sürekli hurma talebi oluyor” dedi.
Vatandaşlardan İsmail Altıgöz ise Ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirterek, hurma fiyatlarının uygun olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır

Şanlıurfa’da iftar hurmayla açılır
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