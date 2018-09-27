Şanlıurfa'da iki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (2)

KAVGA GERGİNLİĞE YOL AÇTI, 9 GÖZALTI
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde çocuk kavgasında Suriyeli komşuları tarafından tüfekle açılan ateş sonucu ölen Mahmut Dağ’ın ardından toplanan bir grup, Osmanlı Mahallesi'ndeki Suriyelilere ait işyerlerine saldırdı. İşyerlerine zarar veren grup için olay yerine çok sayıda zırhlı araçla polis ekipleri sevk edildi. Sosyal medyadan örgütlendikleri ileri sürülen grubun toplandığı Osmanlı ve Eyyübiye mahallelerinde uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polis bölgede sık sık anons yaparak kimsenin dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu. Gerginliğin daha fazla büyümemesi için kent merkezinde Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
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