Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde komşu olan iki ailenin fertleri arasında arabaya yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
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