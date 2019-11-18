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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesi'nde aralarında daha önceden "kız alıp verme" meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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6 yaralı kız alıp verme kavgası Siverek Şanlıurfa

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