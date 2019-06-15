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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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