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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Vali Abdullah Erin, Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olayda hayatını kaybeden Serdar Delen ve Rıdvan Buluş'un ailelerini, Siverek'e bağlı Karakoyunlu ve Başdeğirmen mahallelerindeki taziye evlerinde ziyaret eden Vali Erin, yaşanan hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek baş sağlığı diledi.

Bir süre aile fertleriyle görüşen Erin, benzer hadiselerin tekrarlanmaması için ailelerden ricacı oldu.

Vali Erin'e ziyaretinde, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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kavga Şanlıurfa Taziye Ziyareti vali abdullah erin

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