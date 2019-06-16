HABER

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı - Hayatını kaybedenlerden 4'ü toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı, hayatını kaybedenlerden 4'ü ise defnedildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dünkü kavgaya karıştığı tespit edilen 4'ü hastanede yatan yaralı olmak üzere 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaralıların haricindeki 2 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren 2 kişinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği, hastanede tedavileri süren yaralıların ise iyileşince mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

- Cenazeler defnedildi

Öte yandan kavgada hayatını kaybedenlerden otopsi işlemleri tamamlanan Rıdvan Buluş ile Zozan ve Meral İzol'un cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Rıdvan Buluş, Zozan ve Meral İzol ile kavga sonrası yaralanan yakınlarını hastanede ziyarete giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Seydo Endez'in cenazeleri, aile kabristanlığına defnedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Kazada ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildiKazada ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi
Üniversite hayali engel tanımadıÜniversite hayali engel tanımadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 ölü arazi kavgası Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.