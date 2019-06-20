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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

İzol aşireti mensuplarından Ramazan İzol: - "Bu, gerçekten elim bir olaydır. Biz hiçbir zaman ölümden, kinden, nefretten yana olmayan bir aileyiz"

İzol aşireti mensuplarından Ramazan İzol, Şanlıurfa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin, "Bu, gerçekten elim bir olaydır. Biz hiçbir zaman ölümden, kinden, nefretten yana olmayan bir aileyiz." dedi.

Ramazan İzol, silahlı kavgaya ilişkin ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Bu, gerçekten elim bir olaydır. Biz hiçbir zaman ölümden, kinden, nefretten yana olmayan bir aileyiz." diyen İzol, kavgaya karışan tarafların akraba olduğunu, olayın siyasi yönünün kesinlikle bulunmadığını ve husumetin 5 yıl öncesine dayandığını söyledi.

- "Hakaret içerikli mesajları adli makamlara bildireceğiz"

Yaşanan süreçte ulusal ve sosyal medyada kendisi ve aile mensupları hakkında "İzollar seri katildir", "Katliam yaptınız" gibi söylemlerle karşılaştıklarını ifade eden İzol, şunları dile getirdi:

"Ölenler de bizden, onlar da bizim aile mensuplarımız. Bölgede PKK'ya ve diğer terör örgütlerine karşı başka aşiretlerle mücadele veren İzol aşireti, şu anda kamuoyunda 'seri katiller', 'kadınları öldüren insanlar' olarak anılmaya başlandı. Sosyal medyadan hakaret içeren mesajlar geldi. Bu mesajları da gerekli adli makamlara bildireceğiz."

İzol, "Bu krizi nasıl yöneteceğimizi düşünürken toplumdan bu konuda destek istiyoruz." dedi.

Herkese sükunet çağrısında bulunan İzol, aile içinde olaya sebep olan kişilere tepki gösterilmesine yönelik karar alındığını belirtti.

- Olay

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında 15 Haziran'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında hastanede tedavi gören yaralıların da olduğu 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
izol aşireti Ramazan İzol Silahlı kavga Siverek Şanlıurfa

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