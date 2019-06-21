HABER

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un avukatı Murat Kurnaz: - "Konuya siyasi bir kılıf giydirilmek suretiyle, meseleyle yakından uzaktan alakası olmayan ve olay tarihinde İstanbul'da seçim çalışmalarında olan Zülfikar İzol'un ismi, tartışmalara dahil edilmeye çalışılmıştır. Keza yasa dışı örgüte mensup çevrelerin, anlaşılmaz şekilde bu iftira kampanyalarına dahil olduklarını şaşkınlıkla izliyoruz"

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ile kardeşleri Cihan ve Cemal İzol'un avukatı Murat Kurnaz, Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin, "Konuya siyasi bir kılıf giydirilmek suretiyle, meseleyle yakından uzaktan alakası olmayan ve olay tarihinde İstanbul'da, seçim çalışmalarında olan Zülfikar İzol'un ismi, tartışmalara dahil edilmeye çalışılmıştır. Keza yasa dışı örgüte mensup çevrelerin, anlaşılmaz şekilde bu iftira kampanyalarına dahil olduklarını şaşkınlıkla izliyoruz." dedi.

Kurnaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında 15 Haziran'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bilgi verdi.

Olayın tarafları arasında yargıya yansımış herhangi bir arazi ihtilafı olmadığını belirten Kurnaz, şöyle konuştu:

"Konuya siyasi bir kılıf giydirilmek suretiyle, meseleyle yakından uzaktan alakası olmayan ve olay tarihinde İstanbul'da, seçim çalışmalarında olan Zülfikar İzol'un ismi, tartışmalara dahil edilmeye çalışılmıştır. Keza yasa dışı örgüte mensup çevrelerin, anlaşılmaz şekilde bu iftira kampanyalarına dahil olduklarını şaşkınlıkla izliyoruz. Olayın tahkik edildiği bu süreçte, müvekkilim eski Refah ve Fazilet partileri ile eski AK Parti Şanlıurfa milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşleriyle alakalı maddi gerçeklerle akılla izah edilemeyecek korkunç bilgiler ve yalanlar, sosyal medyada ve basında ileri sürülmüştür. Gelinen noktada her vesileyle insanların acılarını sosyal bir ranta dönüştürmeye çalışan, dumanlı havada ucuz ve iğrenç menfaatler peşinde koşan çevrelerin yaptığı bu dezenformasyonun önüne geçmek ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı gidermek adına birkaç konuda basını ve kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale geldiği için açıklamayı uygun gördük."

- Olay

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında 15 Haziran'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların, yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında hastanede tedavi gören yaralıların da olduğu 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sultangazi'de 60 Kıbrıs Gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildiSultangazi'de 60 Kıbrıs Gazisine 'Milli Mücadele Madalyası' verildi
Bursa’ya Kastamonu çıkarmasıBursa’ya Kastamonu çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Silahlı kavga Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.