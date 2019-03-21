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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İbrahim A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıŞanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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