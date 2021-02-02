HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına döndü

Şanlıurfa’da iki kavgada caddeler savaş alanına döndü

02.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı 2 kavgada caddeler savaş alanına döndü.

Şanlıurfa’da onlarca kadın, erkek ve çocukların karıştığı 2 kavgada caddeler savaş alanına döndü. Tarafların ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattığı her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre ilk olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki taraf, cadde üzerinde kavga etti. Kadın, erkek ve çocukların da katıldığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Kavganın ortasında kalan çocuklar büyük bir korku yaşadı.
İkinci kavga ise tarihi Balıklıgöl bölgesinde yeniden başladı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada burada da ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavga eden kadın ve erkekler ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattı. Her iki kavgada toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilkDiyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk
54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?
1/

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bartın'da korkutan deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

O bölgeler hamsi avına açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.